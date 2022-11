Festival de cinema alemão com foco no cinema português

Portugal será o “país foco” da 35.ª edição do Festival de Cinema Exground, que começa a 11 de novembro em Wiesbaden, na Alemanha.

De acordo com a página oficial do evento, serão exibidas dez ficções e documentários, e 14 curtas-metragens, com temas que incluem “desigualdades sociais, emigração, desemprego, amizade e amor (‘queer’) e o desafio de regras e normas.”

“Além de explorar vários períodos na sociedade e política portuguesas, o ‘país foco’ também fornece um olhar representativo sobre a diversidade geográfica de Portugal. O ‘país foco’ liga os pontos entre a história recente de Portugal e o momento atual, enquanto examina o que os próximos anos têm reservado para o mundo do cinema português”, pode ler-se.

O festival arranca com o filme “Fogo Fátuo” (2022), de João Pedro Rodrigues, a 11 de novembro, e termina com “Transe” (2006), de Teresa Villaverde, no dia 22 de novembro.

Além da exibição dos filmes, o Exground vai contar com um painel sobre o cinema português, onde realizadores e organizadores de festivais vão debater as tendências e desenvolvimentos atuais no panorama cinematográfico do país, e o potencial a descobrir em abordagens interdisciplinares.

Será também feita uma leitura em alemão do romance “Pão de Açúcar”, de Afonso Reis Cabral, que terá lugar na Literaturhaus Villa Clementine de Wiesbaden.

No programa de apoio, o festival também aborda o passado colonial de Portugal. Em parceria com a Amnistia Internacional, haverá uma palestra que tem como objetivo abordar a situação política atual em Angola, na sequência das eleições de agosto de 2022.

Estão também incluídas duas exposições, uma de vídeo, “Path to the Stars”, de Mónica de Miranda, e a exposição fotográfica “Um conto de duas cidades”, de Gonçalo Fonseca.

Na 35.ª edição, o Exground apresenta um total de mais de 150 filmes de 45 países. Inclui 16 estreias mundiais, sete estreias internacionais, quatro estreias europeias e 30 estreias alemãs. Depois da edição presencial, a programação selecionada estará disponível ‘online’ de 21 a 24 de novembro.

