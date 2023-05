Festival de Cannes atribuiu Palma de Ouro a Michael Douglas

O Festival de Cannes já atribuiu uma Palma de Ouro a Manoel de Oliveira, Forest Whitaker, Agnès Varda, Jodie Foster e outros grandes nomes da Sétima Arte. Agora foi a vez de Michael Douglas.

O ator americano recebeu a Palma de Ouro do 76º Festival de Cannes, para “celebrar a sua brilhante carreira e o seu compromisso com o cinema”, segundo comunicado da organização.

O Festival de Cinema de Cannes prestou-lhe homenagem durante a cerimónia de abertura, que teve lugar às 19:30, hora local, desta terça-feira, 16 de maio.

“É sempre uma lufada de ar fresco vir a Cannes que, há muito tempo, é um lugar maravilhoso para receber criadores, audácia artística e belas histórias”, disse Michael Douglas.

“Desde 1979 até a última ver, a estreia mundial de “Liberace”, em 2013, o festival sempre me lembrou que a magia do cinema não reside apenas nisso que vemos na tela, mas também em sua capacidade de mover pessoas ao redor do mundo. Depois de mais de 50 anos de carreira, é uma honra voltar à Croisette para abrir o festival e falar a nossa língua comum, a do cinema”, afirmou o ator.