Festival de Cannes 2021 sem filmes portugueses

O Festival Internacional de Cinema de Cannes apresentou os filmes que serão exibidos durante sua 74ª edição, um evento presencial que acontecerá de 6 a 17 de julho.

Pierre Lescure, presidente do Festival de Cannes, e Thierry Frémaux, delegado geral, revelaram a programação de Cannes 2021 a partir do cinema UGC Normandie em Paris, anunciando a existência de uma nova secção, Cannes Première, destinada a cineastas reconhecidos que regressam ao certame para mostrar o seu trabalho.

Spike Lee preside o júri internacional que dará a Palma de Ouro e outros prémios oficiais do festival. O cineasta vencedor do Oscar estava definido para ser o presidente do júri do festival de 2020, que foi cancelado devido à pandemia do coronavírus.

A 74ª edição do festival será aberta em 6 de julho com a estreia mundial de “Annette“, um novo drama musical do francês Leos Carax (Holy Motors), estrelado por Marion Cotillard e Adam Driver.

Jodie Foster comparecerá na cerimonia de abertura e receberá a Palma de Ouro pela carreira. Foster fez a sua estreia em Cannes com o vencedor da Palma de Ouro “Taxi Driver” (1976), aos 13 anos.

Abertura

Annette, Leos Carax

Candidatos à Palma de Ouro

Tout S’est Bien Passé, François Ozon

A Hero, Asghar Farhadi

Tre Piani, Nanni Moretti

Titane, Julia Ducournau

The French Dispatch, Wes Anderson

Red Rocket, Sean Baker

Petrov’s Flu, Kirill Serebrennikov

France, Bruno Dumont

Nitram, Justin Kurzel

Memoria, Apichatpong Weerasethakul

Les Olympiades, Jacques Audiard

Benedetta, Paul Verhoeven

La Fracture, Catherine Corsini

The Restless, Joachim Lafosse

Lingui, Mahamat-Saleh Haroun

The Worst Person In The World, Joachim Trier

Bergman Island, Mia Hansen-Love

Drive My Car, Ryusuke Hamaguchi

Ahed’s Knee, Nadav Lapid

Casablanca Beats, Nabil Ayouch

Compartment No. 6, Juho Kuosmanen

The Story Of My Wife, Ildiko Enyedi

Flag Day, Sean Penn

Un Certain Regard

Moneyboys, C.b Yi

Blue Bayou, Justin Chon

Freda, Gessica Généus

Delo (House Arrest), Alexey German Jr.

Bonne Mère, Hafsia Herzi

Noche De Fuego, Tatiana Huezo

Lamb, Valdimar Jóhansson

Commitment Hasan, Hasan Semih Kaplanoglu

After Yang, Kogonada

Let There Be Morning, Eran Kolirin

Unclenching The Fists, Kira Kovalenko

Women Do Cry, Mina Mileva e Vesela Kazakova

Rehana Maryam Noor, Abdullah Mohammad Saad

Great Freedom, Sebastian Meise

La Civil, Teodora Ana Mihai

Gaey Wa’r, Na Jiazuo

The Innocents, Eskil Vogt

Un Monde, Laura Wandel

Sessões Especiais

H6, Yi Yi

Black Notebooks, Shlomi Elkabetz

Mariner Of The Mountains, Karim Ainouz

JFK Revisited: Through The Looking Glass, Oliver Stone

Cannes Première

Hold Me Tight, Mathieu Amalric

Cow, Andrea Arnold

Love Songs For Tough Guys, Samuel Benchetrit

Deception, Arnaud Desplechin

Jane Par Charlotte, Charlotte Gainsbourg

In Front Of Your Face, Hong Sang-soo

Mothering Sunday, Eva Husson

Evolution, Kornél Mundruczo

Val, Ting Poo, Leo Scott

Jfk Revisited: Through The Looking Glass, Oliver Stone

Sessões da Meia-Noite

Bloody Oranges, Jean-Christophe Meurisse

Fora de competição

De Son Vivant, Emmanuelle Bercot

Stillwater, Tom McCarthy

The Velvet Underground, Todd Haynes

Bac Nord, Cédric Jiminez

Aline, Valérie Lemercier

Emergency Declaration, Han Jae-Rim