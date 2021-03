Festival das Migrações online atraiu 2.500 pessoas

A 38ª edição do Festival das Migrações, Culturas e Cidadania, um dos maiores eventos das comunidades estrangeiras a residir no Luxemburgo, teve lugar fim-de-semana online e interessou cerca de 2.500 pessoas que se ligaram para acompanhar um ou mais dos eventos programados e transmitidos ao vivo no site do CLAE, com retransmissão no Facebook do BOM DIA.

Quatro mesas redondas foram organizadas sobre habitação, integração, impacto psicológico da pandemia e sobre o mundo associativo no Luxemburgo.

A primeira mesa redonda, sobre o tema da habitação, reuniu Henri Kox, Ministro da Habitação, Jean-Michel Campanella, presidente da Mieterschutz Lëtzebuerg / Associação de Defesa dos Inquilinos do Luxemburgo, Line Wies, do partido Déi Lénk e António Valente, vice-presidente da CLAE. “Os depoimentos das várias partes interessadas demonstraram a urgência de uma nova lei para melhorar o acesso à habitação”, afirma o CLAE em comunicado.

O segundo debate foi dedicado ao tema da integração e contou com a presença de Claudia Monti, mediadora, Antònia Ganeto, Finkapé, Sergio Ferreira, ASTI, Heidi Martins Rodrigues, socióloga, Maria-Luisa Caldognetto, historiadora no ANPI-Luxemburgo. Os participantes destacaram a importância de refletir sobre uma nova conceção de identidade, mais coletiva, bem como a transversalidade das questões relacionadas com a integração, que incluem as do acolhimento, do acesso à habitação e ao trabalho, e tendo em conta as disparidades socioeconómicas.

As repercussões psicológicas da crise de saúde foram o tema do terceiro debate com Elisabeth Seimetz, Psicóloga psicoterapeuta do Centro de Informação e Prevenção da Liga de Higiene Mental do Luxemburgo, Salima Aarab, psiquiatra infantil do Serviço Nacional de Psiquiatria Juvenil do Hospital do Kirchberg – Giuliana Andreini, psicóloga psicoterapeuta dos Hospitais Robert Schuman e Sandra Rendall, psicóloga licenciada em Psicologia Transformativa. A importância da solidariedade e do apoio mútuo, foram invocadas como condições para enfrentar a crise, tendo sido reiterado o valor da ligação entre os seres humanos.

Por fim, o Festival das Migrações debateu as associações sem fins lucrativos, que o evento reúne todos os anos, e abordou as questões de um novo projeto de lei sobre organizações sem fins lucrativos que estará em preparação. Os participantes na mesa redonda, que pode ver abaixo, foram Daniel Tesch, diretor da ULESS, David Hiez, professor de Direito da Universidade de Luxemburgo, Bernard Felten, advogado e Cassie Adelaïde, da associação Passerell asbl.

A 39ª edição do Festival da Migração, Culturas e Cidadania será organizada no final de fevereiro ou início de março de 2022, de preferência na LuxExpo, que o acolhe há muitos anos e na presença de associações e do público.