Festival Dá Corda tem novo concerto no Porto

A edição 2021 do Festival Dá Corda continua no próximo dia 25 de agosto, com o concerto dos Basilda no restaurante Praia da Luz, no Porto.

O Festival que tem como objetivo a fusão da cultura com a área do turismo, apresenta ao vivo o novo álbum dos Basilda, “Keep On Dancing”.

Com os pés sempre na pista de dança, mas piscando o olho a uma faceta mais introvertida em canções como ‘Say Something’, os Basilda contaram com a ajuda do prestigiado Mário Barreiros na produção de “Keep On Dancing”, um álbum que brilha entre o G-funk e o Nu disco, a House e o R&B.

O Festival Dá Corda está a apresentar ao longo de 2021, concertos de música ao vivo, com transmissão online, em diferentes espaços de hotelaria e unidades de alojamento localizados na região do Porto e Norte, e prolonga-se até janeiro de 2022.

Depois dos Basilda, o Festival Dá Corda prossegue dia 22 de setembro com o concerto de Raquel Martins na Quinta do Vallado Wine Hotel, no Peso da Régua, e a 6 de novembro com Dan Riverman e Sara Cruz no Douro 41 Hotel e Spa em Castelo de Paiva.

Cada atuação irá traduzir-se numa oportunidade de trabalho para os músicos e respetiva equipa técnica envolvida na produção do espetáculo e, simultaneamente, numa ferramenta de divulgação e promoção dos espaços escolhidos como palco.

Os concertos têm como público-alvo os hóspedes das unidades hoteleiras. Vão ser também transmitidos nas redes sociais e o público pode candidatar-se a estadias gratuitas.

O Festival Dá Corda pretende assim reativar dois setores que têm sido muito afetados pela pandemia e revitalizar o turismo em zonas do país com menos procura, mostrando a potencialidade de cada localidade.