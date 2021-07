Festival Dá Corda para valorizar os artistas portugueses

O Festival Dá Corda tem estreia marcada para o próximo dia 29 de julho com o concerto de Miguel Ângelo Quarteto no Hotel Six Senses Douro Valley, às 19h00, com o objetivo de unir esforços entre o setor da cultura e do turismo.

Esta colaboração será materializada através da realização de concertos de música ao vivo, com transmissão online, em diferentes espaços de hotelaria e unidades de alojamento localizados na região do Porto e Norte, e prolonga-se até janeiro de 2022.

Cada atuação irá traduzir-se numa oportunidade de trabalho para os músicos e respetiva equipa técnica envolvida na produção do espetáculo e, simultaneamente, numa ferramenta de divulgação e promoção dos espaços escolhidos como palco.

Os concertos têm como público-alvo os hóspedes das unidades hoteleiras. Vão ser também transmitidos nas redes sociais e o público pode candidatar-se a estadias gratuitas.

O Festival Dá Corda pretende assim reativar dois setores que têm sido muito afetados pela pandemia e revitalizar o turismo em zonas do país com menos procura, mostrando a potencialidade de cada localidade.

O evento tem uma estreia de luxo com o concerto do conceituado grupo de jazz, Miguel Ângelo Quarteto num dos mais emblemáticos hotéis da região do Douro, o Six Senses Douro Valley.

O Quarteto lançou recentemente o álbum “Dança dos Desastrados” que tem sido aclamado pela crítica.

A antiga Quinta de Vale Abraão, uma joia do século XIX que deu nome a um livro de Agustina Bessa-Luís e ao filme de Manuel Oliveira, foi convertida em hotel, o único resort da Europa da cadeia asiática Six Senses, e que é reconhecida também pela prática da sustentabilidade (produtos locais, redução do desperdício e do plástico), privilegiando os vinhos e produtos portugueses de pequenos produtores. O Six Senses tem também um Fundo de Sustentabilidade destinado a apoiar três projetos nas comunidades locais.

O Festival Dá Corda é uma iniciativa da BMC Events e conta com o apoio dos Fundos Europeus Portugal 2020 através do Programa Garantir Cultura e Compete 2020. Em breve serão anunciados mais concertos.