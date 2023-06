Festival Contrasta regressa a Valença no final de julho

Niño de Elche, Ana Moura, Pedro Abrunhosa, MARO, Valter Lobo e S. Pedro são os artistas que irão fazer ecoar a sua música nas Cortinas de São Francisco, na Fortaleza de Valença.

O Presidente da Câmara Municipal de Valença, José Manuel Carpinteira, refere que “o Festival Contrasta pretende colocar Valença na rota dos festivais de Verão e consolidar-se nesta segunda edição, através de uma programação que inclui nomes consagrados e novas promessas e prima pelo contraste de estilos musicais, alcançando todos os públicos”.

Os bilhetes para o Festival Contrasta já estão disponíveis em bol.pt, Fnac, CTT, El Corte Inglés e, a partir de amanhã, no Posto de Turismo e Biblioteca Municipal de Valença.

O valor do passe geral para os dois dias do festival é de 15€ e o bilhete diário pode ser adquirido por 10€. A partir do dia 3 de julho e até aos dias do festival, o passe geral passará a ter o valor de 20€ e o bilhete diário de 15€.