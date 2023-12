Festival Clermont-Ferrand conta com três curtas portuguesas

Três filmes portugueses, “Cul-de-Sac”, “2720” e “Quase me lembro”, integram a competição internacional do Festival de Cinema de Clermont-Ferrand, dedicado apenas à curta-metragem e que vai acontecer em fevereiro em França.

“Cul-de-Sac”, dos realizadores Mário Macedo e Vanja Vascarac, que teve estreia em julho no festival Curtas de Vila do Conde, é uma produção luso-croata que retrata um grupo de ‘skaters’ que passa o tempo nos corredores vazios de um centro comercial.

Do realizador luso-suíço Basil da Cunha foi selecionada a curta-metragem “2720”, já premiada no festival de Oberhausen e comissariada pelo Batalha Centro de Cinema.

O filme cruza duas personagens: “Camila, de 7 anos, que parte em busca do irmão desaparecido após uma rusga policial, e Jysone que, em liberdade após cumprir uma pena de prisão, percorre o bairro à procura de boleia para o emprego”, lê-se na sinopse.

A estes dois filmes junta-se ainda na competição internacional a ‘curta’ de animação “Quase me lembro”, de Dimitri Mihajlovic e Miguel Lima, uma produção portuguesa da BAP Animation Studios.

Esta é a história “de uma mulher que deambula por entre a impermanência das suas memórias de infância e que tenta reconstruir a história da casa onde viveu o seu avô”.

O Festival de Clermont-Ferrand, fundado em 1979 e apresentado como “o mais importante evento internacional dedicado à curta-metragem”, vai decorrer de 02 a 10 de fevereiro.

Da programação anteriormente anunciada, sabe-se que o filme “Entre Sombras”, de Mónica Santos e Alice Guimarães, vai ser apresentado também em Clermont-Ferrand, no âmbito de um foco dedicado ao trabalho de realizadoras europeias.

“Para o foco de 2024, não é apenas um país, mas um continente inteiro que procuramos explorar. Este ano, a nossa retrospetiva temática é dedicada a fortes figuras femininas e, por consequência, pensámos que mostrar a Europa a uma luz feminina seria adequado”, anunciou o festival em novembro passado.

A par do festival, acontecerá ainda um mercado para profissionais, no qual estará presente a Agência da Curta-Metragem, para divulgar os filmes que representa e “para apresentar as novidades do catálogo em distribuição”.