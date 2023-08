Festival Cinanima conta com cinco candidatos portugueses

No ano que comemora a 47ª edição, o mais antigo Festival de Cinema em Portugal, e o terceiro mais antigo em todo o mundo, estabelece novo recorde de filmes em competição. Serão 130 as obras fílmicas, provenientes de 123 países, um novo recorde de filmes que serão exibidos pelo Cinanima, em Espinho, de 13 a 19 de novembro. A produção portuguesa conta com cinco curtas-metragens selecionadas para a competição internacional, prémio qualificável para nomeação a Óscar.

O Cinanima – Festival Internacional de Cinema de Animação de Espinho, divulgou a lista de filmes em competição para a sua 47ª edição, que irá decorrer entre de 13 a 19 de novembro, em Espinho. Depois de receber mais de 3.700 submissões, de 123 países, o júri de Seleção do CINANIMA selecionou são 130 obras para competição, estabelecendo um novo recorde de filmes que serão exibidos.

Na vertente internacional estarão 98 obras a competir para filmes de estudantes (35), curtas-metragens (57) e longas-metragens (6) de animação. Nesta edição, cinco “curtas” portuguesas entram na disputa pelo prémio dessa categoria, entre as quais:

• “A casa para guardar o tempo”, de Joana Imaginário;

• “Sopa Fria” de Marta Monteiro;

• “Olha” de Nuno Amorim;

• “O Homem das Pernas Altas” de Vítor Hugo Rocha;

• “Morning Shadows” de Rita Cruchinho Neves.

Os dados divulgados pelo festival destacam a amplitude da participação, com 33 nacionalidades representadas. França (13 obras), o Reino Unido (8) e Israel (7) são os países com o maior número de filmes selecionados. No total desta competição, serão projetadas 22 horas de cinema de animação.

No que diz respeito à competição nacional onde se disputará o Prémio António Gaio e os prémios Jovem Cineasta (até aos 18 anos, e dos 18 aos 30), são 32 filmes a concurso, superando as 31 obras exibidas na edição de 2022. O prémio António Gaio irá contar com 13 filmes. Já a seleção dos filmes concebidos pelos mais jovens realizadores de cinema de animação (até aos 18 anos) conta com 10 obras, enquanto nos mais velhos (dos 18 aos 30) conta com nove.

Uma das novidades anunciadas para a programação da 47.ª edição do Festival incide na criação de uma segunda sessão do Prémio António Gaio, justificada pela crescente abundância e qualidade dos talentos nacionais no panorama da animação.

A lista de filmes selecionados para competição pode ser consultada através do site do CINANIMA.