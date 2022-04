Festas além-fronteiras de volta a Melgaço e Rias Baixas

As localidades portuguesa e espanhola Melgaço e Rias Baixas unem-se mais uma vez para celebrar a cultura e as tradições transfronteiriças com o regresso das Festas do Requeijão e do Mel, já nos próximos dias 15 e 16 de abril.

A apresentação do evento foi este ano nas Termas de Melgaço, com o apoio de Manuel Baptista, presidente da Câmara Municipal de Melgaço, com as celebrações a recuperaram, por fim, o seu formato habitual, sem descurar as medidas sanitárias ainda vigentes.

Este evento gastronómico, com décadas de tradição, é uma das datas mais populares para as populações transfronteiriças, quer pelo intercâmbio cultural, quer pelo sentimento festivo que geram entre os dois países.

Neste sentido, o “regedor luso” Manuel Batista apostou no reforço destas sinergias em todos os âmbitos para potenciar o desenvolvimento económico e turístico dos territórios adjacentes, ressaltando “o reconhecimento que os produtos destas regiões têm no mercado gastronômico mundial”. Uma reflexão que partilham os presentes, com o

alcaide da localidade das “Neves”, que destaca o valor da produção local e artesanal destes produtos fronteiriços.

A programação já está disponível nas redes sociais dos concelhos e conta com concursos de receitas, atividades desportivas, passeios, provas gastronómicas e concertos.

Também ali, os alcaides da comarca fronteiriça de Unha se encontraram para promover a celebração da “Festa do Alvarinho e do Fumeiro (25ª edição)”, em Melgaço, em 22 e 24 de abril.