“Festa grandiosa e original” este sábado em Bruxelas

A AJA-Bruxelas organiza este sábado, dia 25 de novembro, um concerto que será seguido de uma festa popular organizada pela FAPB – Federação das Associações Portuguesas na Bélgica.

“O concerto integra jovens músicos e jovens bailarinas portugueses, residentes em Bruxelas, que vão atuar tocando música clássica, e especialmente música clássica portuguesa”, revelou ao BOM DIA a organização.

“Os jovens vão cantar a capella fado de Coimbra e outros vão realizar uma performance de dança moderna feita por um grupo de 9 raparigas que vêm duma formação clássica. A atividade da AJA será seguida por uma grande festa, uma grandiosa festa, organizada pelo conjunto das associações reunidas em Federação, a FAPB”, revelam.

Gastronomia, danças folclóricas e baile popular fazem parte do evento que conta com atuação de ranchos folclóricos portugueses mas também uma atuação de um grupo folclórico da Geórgia que vai apresentar danças do Cáucaso. “É preciso louvar a crescente abertura dos portugueses às outras culturas presentes no território da Bélgica”, disse ao BOM DIA, fonte da AJA, que pretende “promover os jovens artistas portugueses, residentes na Bélgica, de provocar encontros entre jovens de meios sócio-culturais diferentes, a fim de abrir largamente portas para formas de cultura que atualmente não estão muito presentes nos meios associativos, pelo menos aqui em Bruxelas”.

“Queremos mostrar que os jovens artistas residentes na Bélgica têm muitas capacidades e podem trazer às associações formas de cultura que se tornaram muito acessíveis em Portugal, com a grande progressão social das ultimas décadas, mas que continuam a não estar presentes na vida associativa no estrangeiro”, conclui.