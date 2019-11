Festa do Espumante: no final de novembro vá a Melgaço

A Festa do Espumante está de volta a Melgaço entre os dias 22 e 24 de novembro. Dezenas de rótulos típicos da região, produtos e sabores locais são esperados na quinta edição.

À semelhança das edições anteriores, os espumantes da casta Alvarinho e a gastronomia regional estarão em destaque durante três dias.

O programa inclui provas comentadas, sessões de showcooking, degustações e música ao vivo, sendo ainda possível apreciar produtos confecionados com vinho Alvarinho.

O evento que surgiu, pela primeira vez, em 2015, tem vindo a crescer ano após ano. Segundo a autarquia, em 2018 decorreu a “maior edição de sempre”, o que demonstrou o sucesso da aposta de mudança de localização do evento para o Largo do Mercado de Melgaço.

A edição do ano passado teve um crescimento de 30% em número de expositores, área e participantes. O número de expositores de vinho passou de 13 para 19, a área de exposição contou com mais 300 metros quadrados e mais de sete mil participantes, de vários pontos do país, marcaram presença nesta festa.

A Festa do Espumante é organizada pela Câmara Municipal de Melgaço com produção da Essência do Vinho.