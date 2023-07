Festa do Emigrante da Freixianda vai para a sétima edição

A sétima edição da Festa do Emigrante da Freixianda, no concelho de Ourém, está marcada para 10 de agosto, no Largo dos Bombeiros, organizada pela secção local dos Bombeiros Voluntários de Ourém e respetiva Liga de Amigos.

A festa terá início com a abertura do bar e do restaurante com o habitual frango assado, às 18h00 e às 19h00, respetivamente, com possibilidade de venda das refeições para fora. Este ano mais uma vez a instalação do restaurante será no centenário Mercado do Peixe da Vila da Freixianda.

As receitas conseguidas com esta iniciativa, que serve não só para angariar fundos mas também para dar as boas-vindas a toda a comunidade emigrante, tem como destino a secção de Freixianda dos soldados da paz.

A animação musical ficará a cargo do Grupo PA3 às 21h30 e “Quim Barreiros e sua banda ” sobe a palco às 23h00. Logo depois o DJ Pedro Silva anima as hostes até de manhã.

Este evento é uma parceria da Liga de Amigos da Secção de Bombeiros da Freixianda com o Município de Ourém com o apoio da União de Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais e algumas empresas locais e nacionais.