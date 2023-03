Festa da Francofonia volta a animar Lisboa

Conferências, concertos, teatro e limpeza ambiental preenchem a programação da Festa da Francofonia que abre no dia 6 de março, em Lisboa, e que, pela primeira vez, conta com a participação de Cabo Verde.

No Centro Cultural Cabo-verdiano, em Lisboa, no dia 18 de março, às 17:30, será apresentado o espetáculo “Canções com cores cabo-verdianas”, com o pianista Humberto Ramos, e as cantoras Lucibela e Carla Correia, um “evento de celebração da amizade entre Cabo Verde e o Luxemburgo, e da francofonia”, segundo a organização. O espetáculo é “seguido de uma receção gastronómica onde o público poderá saborear as especialidades de todos os países da francofonia”.

Cabo Verde participa pela primeira vez na Festa da Francofonia, que celebra os 30 anos da adesão da Roménia à Organização Internacional da Francofonia, com um concerto de gala “La francophonie de demain: la musique nous unis!”, no dia 23, às 18:00, na Igreja da Madre de Deus, na capital portuguesa, com a participação da violinista romena Clara Cernat, e do pianista francês Thierry Huillet, que vão interpretar peças de Massenet, Porumbescu, Capoianu, San-Saëns e do próprio Huillet, “The Post Horn”.

A programação musical conta ainda com um concerto de música afro-eletrónica do artista congolês-canadiano, Pierre Kwenders, no dia 16 de março, às 20:00, na Casa Independente, em Lisboa. Pierre Kwenders venceu, no ano passado, o prémio de música Polaris para o Melhor Álbum canadiano do ano, pelo seu trabalho “José Louis and the paradox of love”.

O programa de conferências vai contar com o escritor, jornalista e membro da Academia Francesa, desde 2013, o hatiano-canadiano Dany Laferrière que apresenta uma comunicação, no dia 20 de março, às 16:30, na Faculdade e Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

Além de Lisboa, a Festa da Francofonia acontece no Porto e em Odivelas, e realiza “eventos paralelos” em todos os distritos, que podem ser consultados no atalho https://festadafrancofonia.com/eventos/paralelos -.

No Porto, nos dias 12 e 13 de abril, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto (UP), a escritora, dramaturga, realizadora e atriz belga Geneviève Damas tem um encontro com os estudantes de Estudos Franceses, em torno do seu romance “Patricia” (2017), e efetua uma oficina de escrita.

Ainda na área das conferências, e também na Faculdade de Letras da UP, o sociólogo, escritor, ensaísta e jornalista francês Frédéric Martel apresenta no dia 20, às 17:00, a palestra “Comment le soft power, l’influence, les guerres hybrides sont en train de changer la culture” e, no dia seguinte à mesma hora, “La culture mainstream et comment le monde n’est plus plat”.

A obra de Antoine de Saint-Exupéry, “Le Petit Prince”, adaptada ao teatro por Gaspard Legendre, com música de Jessica Saraf, é apresentada no dia 6 de março, às 10:00, no Auditório Arrupe, em Lisboa, no dia 8, em duas sessões, às 10:00 e às 12:00, no Auditório Colegio Luso, no Porto, no dia 9, também em duas sessões, na Escola Secundária da Ramada, em Odivelas, nos arredores de Lisboa e, finalmente, no dia 10, às 10:00, 12:00 e 14:00, no Auditório Camões, na capital.

Este espetáculo em língua francesa, levado à cena pelo elenco do Théâtre du Héron, de Rezé, “destina-se a um público de todas as idades”, e “foi pensado em particular para aqueles que aprendem francês como língua estrangeira”.

No dia 22 de março, às 14:00, “os eco-delegados da escola secundária francesa Charles Lepierre, os colegas da embaixada do Canadá e outras embaixadas dos países da francofonia, e a Associação Bandeira Azul” reúnem-se na praia da Costa de Caparica, distrito de Setúbal, até às 16:00, “para uma grande ‘francophonie’ de limpeza da praia”. “Durante quase duas horas” serão unidas “forças para remover todos os resíduos plásticos que podem ser encontrados na praia e assim proteger um pouco o nosso oceano”.

Os membros da Organização Internacional da Francofonia, com representação diplomática em Portugal, são Andorra, Bélgica, Cabo Verde, Canadá, Costa do Marfim, Egito, França, Luxemburgo, Marrocos, Roménia e Tunísia.