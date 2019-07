Festa celebra lenda do exército iluminado pela Lua em Linhares da Beira

A lenda da vitória de um exército iluminado pela Lua serve de mote para três dias de festa na Aldeia Histórica de Linhares da Beira, no concelho de Celorico da Beira, distrito da Guarda, foi anunciado.

Segundo a Associação das Aldeias Históricas de Portugal, a lenda associada a “Dom Rodrigo Mendes e o Milagre da Lua Nova” é o tema do próximo evento do ciclo “12 em Rede – Aldeias em Festa” que, entre sexta-feira e domingo, vai levar música, gastronomia, visitas guiadas e animação a Linhares da Beira.

“Conta a lenda que, nos princípios da monarquia portuguesa, mais precisamente no reinado de Dom Sancho I, em 1198, um exército de Leão entrou por terras da Beira, e, após tomar alguns castelos pelo caminho, preparava-se para tomar o de Celorico [da Beira]. É então que Dom Rodrigo Mendes, alcaide do castelo de Linhares [da Beira], parte em defesa do irmão, Dom Gonçalo Mendes, alcaide do castelo de Celorico”, refere a organização em comunicado enviado à agência Lusa.

A fonte acrescenta que, “numa noite de Lua nova, iluminados pela sua luz e pelas estrelas, os dois irmãos e os seus homens vencem o exército leonês, que acaba por retirar-se”.

“De tal importância foi este acontecimento – em que dois irmãos lograram afastar um exército invasor do seu país -, que Linhares [da Beira] adota como divisa uma lua em quarto crescente e cinco estrelas, mantendo-se até hoje”, remata.

Para a Associação de Desenvolvimento Turístico Aldeias Históricas de Portugal, a festa “Dom Rodrigo Mendes e o Milagre da Lua Nova” é “uma excelente oportunidade” para os visitantes conhecerem a Aldeia Histórica de Linhares da Beira “em todo o seu esplendor, assim como as suas tradições, produtos regionais e as suas gentes, que também participarão nos vários momentos do evento”.

No fim de semana, quem visitar a Aldeia Histórica do concelho de Celorico da Beira, é convidado a assistir e a participar em espetáculos de teatro de rua, ‘showcooking’, oficinas de cozinha ou de cosmética natural e em visitas guiadas, entre outras atividades.

Do programa destaca-se o concerto do cantor Samuel Úria, no sábado, às 22:30, no largo do Castelo.

Segundo a organização, a entrada é gratuita, mas algumas atividades requerem inscrição prévia.

“Participe nesta grande festa e viva grandes emoções na Aldeia Histórica de Linhares da Beira”, é o apelo lançado pela organização do evento que é promovido pela Associação de Desenvolvimento Turístico Aldeias Históricas de Portugal, numa organização do município de Celorico da Beira, Junta de Freguesia de Linhares da Beira, associações e agentes económicos locais.

O ciclo “12 em Rede – Aldeias em Festa 2019” prossegue em Marialva (19 a 21 de julho), Castelo Novo (26 a 28), Castelo Rodrigo (06 a 08 de setembro), Castelo Mendo (27 e 28), Trancoso (11 a 13 de outubro), Idanha-a-Velha (01 a 03 de novembro), Monsanto (08 a 10), Almeida (29 e 30) e Belmonte (27 a 30 de dezembro).