Ferry vai ligar Porto ao sul do Reino Unido

Ligação será entre Portsmouth e o Porto e pode surgir já este mês. O nosso país está na “lista verde” de destinos de férias do Reino Unido. Procura por viagens de avião para Portugal sobe 600%.

A companhia britânica de transporte marítimo Brittany Ferries pode lançar já este mês de maio uma ligação inédita de ferryboat entre o sul da ilha e o norte de Portugal. A notícia é avançada pela edição digital do jornal “The Sun”.

Portugal é um dos poucos destinos europeus adicionados à “lista verde” do Reino Unido, anunciada na semana passada, e pode beneficiar já da intensa procura dos britânicos por destinos de férias nesta reta final da primavera e início do verão. A “lista verde” também inclui Gibraltar, a Islândia e Israel, mas a maior parte da Europa, nomeadamente França e Espanha, foi deixada de fora do índice britânico de países seguros na pandemia do coronavírus. O que beneficia, por agora, Portugal.

