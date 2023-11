Ferroviário da Beira de Hélder Duarte campeão de Moçambique

O Ferroviário da Beira, treinado pelo português Hélder Duarte, sagrou-se campeão de futebol de Moçambique, ao vencer em casa a Associação Desportiva de Vilankulo por 1-0, na última jornada do Moçambola.

Na derradeira jornada do campeonato, o Ferroviário da Beira necessitava apenas de vencer para conquistar um título que lhe fugia desde 2016, mas só aos 71 minutos é que Amadou sossegou os adeptos da casa, ao marcar o único golo da partida.

“Foi quando tinha que ser, parabéns aos meus jogadores”, disse, no final do jogo, o treinador do Ferroviário da Beira, Hélder Duarte, sobre a conquista do título nos últimos minutos da derradeira jornada do Moçambola.

É o segundo título de campeão nacional conquistado pelo Ferroviário da Beira, mas que até esteve tremido nas últimas semanas, depois de três jogos anteriores sem vencer, mas levando desta forma a festa ao ‘Caldeirão’ da Beira.

Além do Ferroviário da Beira, também o Ferroviário de Nampula e o Black Bulls chegaram à última jornada espreitando o título.

Em Maputo, o Black Bulls cumpriu e venceu o Ferroviário de Lichinga por 1-0, mas terminou o campeonato a dois pontos do líder, no segundo lugar.

Em Cahora Bassa, o campeão em título União Desportiva do Songo não deixou o Ferroviário de Nampula sonhar com o título e venceu por 2-1 a equipa da capital do norte, que assim terminou o campeonato na terceira posição.

No outro extremo da tabela, o Ferroviário de Nacala perdeu em casa por 4-3 com o Costa do Sol e carimbou a descida da divisão, juntamente com o Ferroviário de Quelimane e o Matchedje de Maputo, que entraram nesta jornada com a despromoção à segunda divisão já confirmada.