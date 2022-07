Ferro reforça defesa do Vitesse

O defesa-central português Francisco Reis Ferreira, mais conhecido no mundo do futebol por Ferro, foi esta sexta-feira anunciado como reforço, a título de empréstimo, pelo Vitesse.

Nas redes oficiais, o clube que milita no principal escalão de futebol dos Países Baixos deixou uma curta mensagem de boas-vindas ao atleta que na temporada passada representou, nas mesmas condições, o Hajduk Split, da Croácia.

Depois de ter despontado na Oliveirense em 2005, o defesa luso representou o Estarreja e o Tabueira antes de chegar aos júniores do Benfica. No Seixal, o jovem alinhou pelos plantéis de sub-15, sub-17 e sub-19 antes de chegar à “B” dos encarnados. Pelo meio, ainda registou uma curta passagem pelo Casa Pia.

Na temporada 2018/19, Ferro chegou à equipa principal do Benfica e um ano depois afirmou-se no centro da defesa, tendo disputado 40 partidas pelas águias. Em 2020/21, o jovem foi emprestado ao Valência mas a experiência no país vizinho não correu de feição. Devolvido e sem contar para o emblema português, foi em empréstimo para a Croácia e, agora, para os Países Baixos.