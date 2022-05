Ferro conquista Taça da Croácia pelo Split

A equipa do defesa-central emprestado pelo Benfica ao Hajduk Split a meio da época, estava a perder quando Ferro marcou aos 26 minutos o golo de cabeça que restabeleceu o empate com o Rijeka, antes da sua equipe tomar o comando com mais dois golos, acabando por levar a Taça da Croácia, ao vencer por 3-1.

Ferro jogou os 90 minutos do jogo e terminou a época com 14 jogos, dois golos e duas assistências.

A equipa do português de Oliveira de Azeméis, ficou com o segundo lugar do campeonato, atrás do campeão Dínamo Zagreb (sete pontos de vantagem), e pagou 4 milhões de euros pelo empréstimo do defesa-central até junho de 2002, podendo renovar mais um ano, o que deve acontecer, segundo o jornal A Bola.

Ferro passou pelo Valência em 2020/21, antes de retornar ao Benfica de Bruno Lage, onde jogou com João Felix e Rúben Dias, e foi emprestado à equipa croata no fim de janeiro de 2022.