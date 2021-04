Fernão de Magalhães homenageado em Paris

O aniversário da morte do navegador português, Fernão de Magalhães, foi assinalado esta terça-feira em Paris através de uma leitura encenada e a instalação de um poster gigante da dupla de artistas portugueses Borderlovers.

“Não podíamos deixar passar este dia, porque, como é evidente, a circum-navegação depois deixou de ser liderada por Magalhães. Aproveitámos o facto de haver uma rua Magellan em Paris e lembrámo-nos de fazer alguma coisa junto da placa”, explicou Jorge Torres Pereira, embaixador de Portugal em França, em declarações à Agência Lusa.

A homenagem aconteceu assim no oitavo bairro da capital francesa, onde se situa a rua Magellan – adaptação do nome do navegador português em francês -, contando com a presença da autarca do oitavo bairro, Jeanne d’Hauteserre, e do vice-presidente da Câmara de Paris responsável pela Europa, Hermano Sanches Ruivo.

Para além da instalação temporária de um poster criado pela dupla de artistas portugueses Borderlovers, o ator português Jorge Tomé recitou em francês a crónica de Antonio Pigafetta sobre a morte de Fernão de Magalhães.

Apesar da adaptação do nome navegador português para francês, o diplomata considera que o povo francês conhece as origens lusas de Fernão de Magalhães.

“As pessoas sabem que ele é português, mas não sabem que a viagem terminou em Sevilha e não em Lisboa. Que Magellan é português toda a gente sabe, mas que Magellan se chama Magalhães, nem toda a gente sabe”, acrescentou.

Do exemplo de Magalhães, Jorge Torres Pereira gostava que a comunidade portuguesa guardasse a capacidade de “planificação” e reconhece que ter uma figura assim conhecida em França é “ótimo para a autoestima” dos lusodescendentes.

A homenagem vai continuar no dia 3 de junho, altura em que a embaixada vai organizar uma conferência com o historiador Michel Chandeigne, especialista em Fernão de Magalhães, colocando o inovador navegar em diálogo com a exploração espacial.