Fernando Santos quer devolução de 4.5 milhões de euros

Fernando Santos pretende a devolução dos 4.5 milhões de euros que pagou recentemente ao fisco.

Ouvido nesta segunda-feira de manhã no centro de arbitragem administrativo de Lisboa, no âmbito da divergência com a Autoridade Tributária, o treinador esclareceu que a FPF (Federação Portuguesa de Futebol) paga salários e prémios através da sua empresa, a Femacosa, por pedido em 2014 de Fernando Gomes, presidente da FPF.

O Fisco garante que Santos tinha uma dívida de 4.5 milhões por ter recebido cerca de 10 milhões de euros em 2016 e 2017, montante alegadamente não declarado.

Segundo a Autoridade Tributária, somente apresentou um salário anual de 70 mil euros, ao qual pagou IRS somente sobre esse número. Ao tribunal, o selecionador afirmou que nunca teve a intenção de pagar menos impostos.

