Fernando Santos perde primeiro jogo oficial com a seleção polaca

Fernando Santos estreou-se esta sexta-feira ao leme da Polónia com uma derrota por 1-3 na visita à capital checa e ao Fortuna Arena, casa do Slavia de Praga, diante da República Checa, em jogo da primeira jornada do Grupo E de qualificação para o Campeonato da Europa da Alemanha.

Um início de jogo desastroso para os polacos na estreia do treinador português e ex-selecionador português no banco da seleção do país do leste europeu: aos 3 minutos já perdiam por 0-2.

Aos 28 segundos de jogo, um lançamento de linha lateral de Coufal apanhou a defesa polaca distraída e Krejci cabeceou para o 1-0; ainda não eram decorridos mais três minutos e já Cvancara, numa vistosa finalização, dava o melhor seguimento a centro de Jurasek e aumentava para 2-0 para a Rep. Checa, para desespero de Fernando Santos.

Kuchta aumentou a vantagem dos anfitriões para 3-0 aos 64’, e foi já nos minutos finais (87’) que Damian Szymanski atenuou a derrota polaca (1-3), na estreia de Fernando Santos e da Polónia no Grupo E de qualificação para o Euro2024.