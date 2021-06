Fernando Santos: fomos uma equipa forte, muito forte

Declarações de Fernando Santos após o final do jogo Portugal-França (2-2), da terceira jornada do Grupo F do Euro2020 de futebol, disputado na Puskás Arena, em Budapeste.

Fernando Santos (selecionador de Portugal):

“Claro que o descanso é muito importante e vamos ter de atenuar essa diferença, procurar recuperar os jogadores para se apresentarem frescos. O que fizeram no jogo hoje dá essa capacidade anímica, é como um reforço para poder anular esse cansaço com 48 horas de diferença [para a Bélgica] e temperaturas de 30 e tal graus.

Jogámos uma vez com eles [belgas] há uns anos. Vamos ver se há algumas alterações, preparar bem o jogo e tentarmos seguir em frente.

O que gostei mesmo foi do comportamento da equipa, o coletivo. Tínhamos que ser iguais a nós próprios, como ao longo destes anos. Fomos uma equipa forte, muito forte, consistente nos vários momentos do jogo, com espírito de entreajuda, de solidariedade, com capacidade de construir e de criar.

Concedemos um golo num lance muito difícil de analisar, seguramente, no mínimo. Não entrámos bem na segunda parte, mas reagrupámos bem como equipa e procurámos chegar à baliza do adversário.

Conseguindo o empate, houve alguma gestão da nossa equipa e da equipa francesa. O importante é estarmos onde queremos estar, nos oitavos de final, e lutar pelo nosso objetivo.

Só soube nos últimos cinco minutos, quando me disseram que a Alemanha tinha empatado. Disse que a Hungria era uma equipa forte, podiam criar surpresa e todos desvalorizámos um pouco a Hungria. Falei com as pessoas para não alertar os jogadores, porque tínhamos que construir o nosso resultado”