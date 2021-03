Fernando Santos: faltou paixão e querer ganhar

Fernando Santos após o final do jogo Luxemburgo-Portugal (1-3), da terceira jornada do Grupo A de qualificação para o Mundial2022 de futebol, disputado no Estádio Josy Barthel, na cidade do Luxemburgo considerou que o jogo foi parecido com o jogo do Azerbaijão. “Tinha dito aos jogadores o que tínhamos de fazer. Estar organizados, concentrados e com paixão, estar sempre dentro do jogo. Durante 30 minutos, fomos jogando, numa espécie de pelada, com qualidade técnica, sim. Mas faltou paixão, o querer ganhar”, afirmou.

O selecionador reconhece que o Luxemburgo foi “uma equipa organizada, que joga bem, sem dar espaços aos jogadores portugueses. A equipa teve uma reação instantânea ao golo do Luxemburgo e começou a correr, a jogar. Fizemos o golo na fase final da primeira parte, o que foi muito importante”.

“Ao intervalo, disse aos jogadores que tínhamos de mudar a forma como estávamos em campo. Se fizéssemos isso, iríamos ganhar”, declarou Santos que demonstrou satisfação pela atitude na segunda parte: “a equipa foi agressiva, ofensiva, os golos apareceram e poderiam ter aparecido mais”.

Fernando santos lamentou o duro calendário para estes jogos: “sobretudo com esta situação atual, em que é preciso fazer testes e mais testes. Três encontros oficiais [em sete dias] é impróprio para os jogadores e, sobretudo, para os treinadores. Para bem do futebol, é importante que se repense esta questão das datas. Não faz bem ao futebol, porque os jogadores não são máquinas. Vão sair daqui cansados. Mesmo para os treinadores dos clubes é muito difícil de gerir”.

Sobre Cristiano Ronaldo, o selecionador considerou que “é um jogador de qualidade extra, mas, como todos os jogadores, há momentos me que as coisas não querem sair. Em 100 lances iguais àquele [isolado frente ao guarda-redes], ele faz golo em 99. Agora, vai ser tempo de repouso para ele e vai ajudar seguramente. Em alguns momentos do jogo nota-se alguma ansiedade nele”.