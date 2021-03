Fernando Santos: faltou alguma imaginação

“Uma primeira parte em que controlámos bem os momentos do jogo, controlámos o jogo todo. Não me lembro de nenhuma vez de ver o Azerbaijão passar o meio-campo e criar ocasiões para chegar à baliza”, disse Fernando Santos no final do jogo Portugal-Azerbaijão que terminou com a vitória da seleção nacional por uma bola a zero.

O selecionador reconhece que foi um autogolo, mas considera que Portugal teve três ou quatro oportunidades. “Faltou alguma imaginação, perante um adversário que defende com muita gente, defende bem, é forte nos duelos, mas não tem a nossa capacidade. Sabíamos disso”, declarou.

Fernando Santos lamenta como a seleção evoluiu na segunda parte: “era bom manter o controlo, mas perdemos a fluidez, começámos a errar mais passes, apesar de termos o domínio. Isto fez o Azerbaijão acreditar. Na parte final, com a entrada do João Félix, a equipa estabilizou, criámos uma das melhores jogadas e podíamos ter feito o golo”.