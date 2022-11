Fernando Santos fala dias antes da convocatória: vamos ao Qatar para ganhar

O selecionador português de futebol, Fernando Santos, apontou à conquista do Mundial2022 e recusou o rótulo de “resultadista” que muitas vezes lhe é atribuído, frisando que “para ganhar, tem de se jogar bem e marcar golos”.

“Não há nenhum português que não deseje estar no aeroporto [a receber a seleção de troféu na mão]. É a ambição natural. Mal seria que depois das conquistas que tivemos, não tenhamos essa ambição. Confio na qualidade dos jogadores e em mim próprio, na capacidade de criar o ‘nós’. Nada me faz pensar o contrário”, sublinhou o selecionador.

Em entrevista ao canal televisivo Sport TV, Fernando Santos garantiu ter feito a mala “para muitos dias” e lembrou que as conquistas do Euro2016 e da Liga das Nações de 2019 assentaram no coletivo, sendo essa a base que leva à determinação de vencer, embora existam críticas em relação aos desempenhos da seleção dentro de campo.

“Não há treinador do mundo que não goste de ganhar. Para ganhar, tem de se jogar bem e é preciso marcar. Não há nada de resultadista”, começou por dizer o treinador.

Usando sobretudo o exemplo dos franceses do Paris Saint-Germain, “uma equipa de topo e classe mundial que joga com três centrais”, Fernando Santos lembrou que a equipa das ‘quinas’ joga com dois e utiliza na sua estratégia laterais muito ofensivos.

“Ninguém acredita que o selecionador de Portugal é que não quer que a equipa jogue bonito e que ganhe. Não há nenhum treinador de uma grande equipa no mundo que não goste de ganhar. Compete-me procurar a forma certa de jogarmos bem e praticar um bom futebol”, reforçou o selecionador luso, com 68 anos e no cargo desde 2014.

Com o anúncio da lista dos 26 convocados para a fase final do Mundial2022 marcada para a próxima quinta-feira, Fernando Santos revelou que, neste momento, “são mais as certezas do que as dúvidas”, bem como que irá convocar quatro defesas centrais.

“Temos visualizado muitos jogos para saber quais são os jogadores que entendemos que devem vir à seleção nacional. Isso vai ser sempre por mérito. Não é por serem de empresário A ou B, ou de clube A ou B. Não tem a ver com isso e muito menos com empresários. Isso nunca me guiou”, realçou o técnico, que ainda falou sobre os direitos humanos no Qatar, mostrando-se defensor, mas está centrado apenas na sua função.

O selecionador português de futebol, Fernando Santos, disse que ficou preocupado com a situação de Cristiano Ronaldo quando não estava sequer a treinar com a equipa, mas agora vê-o pronto para o Campeonato do Mundo.

“Houve um momento com o Cristiano em que fiquei preocupado, de quando ele não ia treinar com a equipa. Assim já seria difícil. Quando estás a treinar com a equipa, podes não ter o ritmo do jogo, mas tens o ritmo competitivo do treino”, expressou o técnico.

“Se me falassem há dois meses que o Ronaldo não estava a ser usado regularmente, é diferente de hoje, que tem sido titular, a jogar 90 minutos. Vamos esperar com calma”, disse, acrescentando: “Ele jogou não só na Liga Europa, mas também no campeonato. Antes, podia-se colocar a questão da pouca utilização. Hoje, isso não se coloca tanto.”

Por outro lado, o experiente defesa central Pepe tem estado ausente das opções do FC Porto, devido a lesão, e existe a dúvida se recupera a tempo do Mundial2022, com o selecionador nacional a afirmar que estão “a monitorizar ao minuto” o caso do central.

“Todos os jogadores me preocupam. O Pepe é um jogador de grande importância na seleção nacional, de há muitos anos, e estamos a segui-lo com muita atenção”, frisou, explicando que as informações sobre o estado clínico do futebolista são transmitidas pelo departamento dos ‘dragões’ à unidade da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Já sem poder contar com os lesionados Diogo Jota e Pedro Neto, o selecionador espera não ter “mais nenhuma surpresa desagradável” nos derradeiros três jogos a nível de clubes antes da interrupção para a disputa do Campeonato do Mundo, enquanto João Félix, com pouca utilização nos espanhóis do Atlético de Madrid, também foi discutido.

“Muitas vezes, o jogador rende muito bem a jogar numa determinada posição e numa determinada forma. O João é um jogador que, quando ‘brilhou’ no Benfica, foi mais a jogar atrás do ponta de lança. Aqui na seleção, também temos o Bernardo Silva, Bruno Fernandes, uma série de jogadores. No clube, há uma questão de adaptação. O Félix é muito novo ainda e pode reverter tudo isto”, afirmou, exemplificando com João Mário.

O selecionador português de futebol, Fernando Santos, afirmou ainda que mantém a porta aberta a todos os jogadores, incluindo Rafa, e que está disponível para conversar com o avançado para procurar reverter a sua renúncia.

“Dossiês fechados não existem. Sempre disse que, comigo, a seleção estaria aberta a todos os jogadores. Para mim, não há casos encerrados. Se o Rafa me ligasse para uma conversa, eu perguntava-lhe a que horas e em que local”, assegurou Fernando Santos.

O selecionador lembrou que o avançado do Benfica integrou quase todas as convocatórias dos últimos anos, marcando mesmo presença no Mundial 2014, no Euro2016, na Liga das Nações de 2019 e no Euro2020.

“Sempre respeitei as decisões dos jogadores. É de bom senso respeitar o que os outros pensam. Não vai partir de mim [a conversa], uma vez que não foi de mim que partiu o contrário”, realçou também o timoneiro da equipa das ‘quinas’, encerrando o assunto. Rafa Silva pôs termo à sua carreira na seleção portuguesa de futebol num comunicado datado de 19 de setembro, após 25 internacionalizações, sem apontar qualquer golo.

O Mundial2022 disputa-se no Qatar, entre 20 de novembro e 18 de dezembro, a meio da época futebolística, com Portugal a integrar o Grupo H da prova, juntamente com Gana (24 de novembro), Uruguai (28 de novembro) e Coreia do Sul (02 de dezembro).