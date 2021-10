Fernando Santos: chave da goleada esteve nos primeiros 25 minutos

Fernando Santos considerou esta terça-feira, no final da vitória por 5-0 frente ao Luxemburgo, que a entrada forte na partida foi fundamental para a goleada aplicada neste encontro a contar para a fase de grupos que dá acesso ao Mundial2022, a disputar no Qatar.

Em conferência de imprensa, logo no final do encontro, Fernando Santos destacou a boa exibição dos seus homens, sobretudo nos primeiros 25 minutos, mas mostrou algum desagrado com as dificuldades demonstradas a partir desse momento e até ao final da primeira parte.

O timoneiro português elogiou ainda o Luxemburgo, seleção que “tentou sempre encontrar um caminho para a baliza portuguesa” e que, na segunda parte, “em dez minutos poderia ter feito dois golos”.

Recorde-se que Portugal levou de vencida a equipa do Luxemburgo, por 5-0, no Estádio do Algarve, em jogo a contar para a fase de grupos de acesso ao Mundial 2022, disputado no Qatar.

O Grupo A, recorde-se, é neste momento liderado pela Sérvia, seleção que conquistou 17 pontos ao longo das sete jornadas disputadas.

Portugal, por sua vez, segue na segunda posição, com menos um ponto e menos uma partida.

A fechar as contas dos grupos estão o Luxemburgo, com seis pontos, a República da Irlanda, com cinco, e o Azerbaijão, com um.