Fernando Pimenta pisca olho aos Jogos Olímpicos

O canoísta Fernando Pimenta confirmou o desejo de lutar por duas medalhas em Paris2024, acreditando que tem condições para voltar aos pódios olímpicos depois da prata em Londres2012 e do bronze em Tóquio2020.

“O que quero para Paris2024, sem dúvida, é estar na disputa, se possível, de duas medalhas, em duas especialidades. No K1 1.000 metros no qual sempre me foquei muito (…) e, se possível, numa outra tripulação, como o K2 500. Era algo que já ambicionava para Tóquio, infelizmente não tive essa sorte. Podia ter estado na luta por uma medalha não só em K1, mas também em K2 1.000”, disse, em declarações à Lusa.

Pimenta, de 32 anos, e que este fim de semana recuperou o título Mundial de K1 1.000 metros e foi prata em K1 5.000, quer colecionar na carreira os três tipos de medalhas olímpicas, sendo que no desporto português ninguém tem mais de duas.

“Já tenho uma de prata, uma de bronze e para ficar bonito no quadro seria uma de ouro, como é óbvio. Sei a dificuldade, porém nos Mundiais de Copenhaga já mostrei que tenho esse perfil e num dia bom posso lutar pela medalha de ouro. Para isso trabalho todos os dias, para evoluir e estar na luta por excelentes resultados”, vincou.

#portugalpositivo