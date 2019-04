Fernando Pessoa “está” no Luxemburgo

No âmbito do Dia Mundial do Livro, terá lugar no Centro Cultural Português – Camões do Luxemburgo, no dia 23 de Abril, às 19:30, um sarau literário intitulado “Fernando Pessoa est là”.

Com o objetivo de dar a conhecer ao grande público, de uma forma poética e criativa, Fernando Pessoa, este sarau literário surge da vontade de dois poetas luxemburgueses, Pascal Aubert e Mario Velasquez, que, inspirados por determinados textos do grande poeta português, lhe prestam uma homenagem, com poemas das respetivas autorias.

Este sarau literário será animado com um enquadramento musical composto pelo canto de Miguel João Vento e das guitarras de Francisco Reis e Eric Tewens.

Os poemas de Fernando Pessoa serão lidos, em português, por João Paulo Tomás Pereira, e em francês, por Marie-Paule Freyeisen.