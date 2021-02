Fernando Pereira regressa e está à distância de um clique

O Inimitável Senhor das Vozes está nas suas Sete Quintas! Todas as quintas-feiras, até 8 de abril, às 22 horas pode deliciar-se com o talento do maior imitador de vozes português.

Um espetáculo virtual, intimista e interativo, numa viagem musical única onde Fernando Pereira nos transporta por grandes temas e vozes de todos os tempos, acompanhado de saudáveis momentos de humor e improvisos.

Adquira o seu acesso online em allonline.bol.pt, e candidate-se a uma sala virtual privada para interagir diretamente com o artista, através do email info@fernandopereira.pt.