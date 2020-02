Fernando Medina encontrou-se com portugueses de Paris

O Presidente da Câmara de Lisboa esteve em Paris na quarta-feira, onde participou, com mais nove presidentes de câmara (Varsóvie, Liège, Bruxelas, Lausanne, Oslo, Malmö, Copenhaga, Milão e Valladolid) numa conferência-debate sobre justiça climática e social.

Depois da conferência, Fernando Medina e a presidente da autarquia parisiense Anne Hidalgo estiveram no café du Château de César et Paulo, para um encontro com portugueses e lusodescendentes.

Esteve também presente Hermano Sanches Ruivo, atualmente vereador em Paris e que se candidata nos municipais de março pelo “14ème arrondissement” da cidade de Paris.