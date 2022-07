Fernando Cardinal muda-se para Itália

O internacional português Fernando Cardinal, que terminou contrato com o Sporting em junho, vai representar os italianos do Fortitudo Pomezia, equipa que subiu ao principal escalão do futsal transalpino, anunciou na terça-feira o próprio jogador.

“Novo clube, nova cidade, novo país, mas a ambição será sempre a mesma. A partir de hoje sou jogador do Fortitudo Pomezia, de Itália, uma liga que sempre me entusiasmou. Ansioso que comece esta minha nova aventura”, escreveu o pivô luso, na rede social Instagram.

Esta será a terceira experiência do jogador, de 37 anos, no estrangeiro, depois de passagens pela Rússia (CSKA de Moscovo) e Espanha (Inter Movistar e El Pozo).

Cardinal passou as últimas cinco temporadas no Sporting, clube que já tinha representado entre 2009 e 2011. Nos sete anos de ligação aos ‘leões’, venceu cinco campeonatos nacionais, entre os quais o da temporada transata (2021/22), além de duas Ligas dos Campeões.

O experiente pivô, que conta com 123 internacionalizações e 97 golos pela seleção ‘AA’ de Portugal, representou ainda Fundação Jorge Antunes, Famalicense, Boavista, Alpendorada, Freixieiro e Rio Ave.