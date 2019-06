Férias estupendas em Palma de Maiorca

A ilha balear de Maiorca localizada no mediterrâneo oferece ao turista uma grande variedade de paisagens, desde excelentes baías com praias, rochedos, pinhais e zonas residenciais de luxo.

A própria capital Palma de Maiorca é procurada imenso devido às atividades de animação nas praias, à animação noturna e restauração com iguarias tradicionais e internacionais, assim como devido aos monumentos históricos com um grande valor arquitetónico.

Bem como vale a pena referir que existe na capital da ilha uma excelente variedade de alojamento, sendo alguns hotéis de estilo romântico e muitos outros simplesmente práticos. Ao passar pelo centro da capital descobre-se imensos estabelecimentos de comércio com um grande sortimento de produtos.

Mesmo em frente a um lago bem azul mas artificial, o visitante depara-se com a catedral La Seu que começou a ser construída no século treze. Este templo é enorme e com a sua planta retangular e as suas naves extremamente altas, se distingue de muitas outras edificações europeias.