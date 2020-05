Férias em Portugal este verão?

Hoje tive a oportunidade de questionar o Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre a possibilidade dos portugueses residentes na Europa se poderem deslocar no Verão a Portugal.

No entanto, para que tal seja possível é necessária uma decisão conjunta dos países da UE e que sejam levantadas as restrições impostas por vários Estados-Membros.

Assim, solicitei ao Ministro dos Negócios Estrangeiros que, face às informações que hoje detém e que resultam dos diferentes contactos que tem mantido com os seus homólogos europeus, nos pudesse dar a sua opinião pois este é um assunto da maior importância para as nossas comunidades mas também para o país que necessita neste momento do turismo e do investimento que os portugueses residentes no estrangeiro com as suas visitas proporcionam.

O Ministro Augusto Santos Silva em resposta à minha pergunta referiu que Portugal tem interesse que isso aconteça mas que tudo ainda depende da coordenação que deve existir sobre esta matéria no seio da UE.