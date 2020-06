Férias de verão: governo lança página de informação para emigrantes

No âmbito da crise de covid-19 o governo português tem vindo a ser questionado sobre as viagens de férias dos emigrantes a Portugal, sobretudo no que respeita às viagens em automóvel.

Para responder a essas questões e para assegurar informação atualizada aos emigrantes que pretendem viajar até ao nosso país nas férias de Verão, encontra-se disponível no Portal das Comunidades um folheto informativo com conselhos para a deslocação a Portugal.

No documento podem ser encontradas informações sobre as medidas adotadas em Portugal, deslocações por via terrestre e aérea, situação de quem acompanhar cidadãos nacionais a Portugal caso não tenha a nacionalidade portuguesa ou não seja residente em território nacional, eventuais constrangimentos ou as novas regras de acesso a locais públicos.

O folheto, atualizado regularmente, encontra-se disponível aqui.