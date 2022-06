Fenerbahçe oficializa Jesus

O Fenerbahçe, crónico candidato ao título do mais alto escalão do futebol na Turquia, anunciou esta quarta-feira a contratação de Jorge Jesus.

Ao início da tarde, o clube colocou um ponto final nos rumores que ligavam o técnico português ao campeonato turco através de uma publicação oficial nas redes sociais.

Sem clube desde que deixou o Benfica, e depois de ter viajado para o Brasil em busca de uma segunda oportunidade, Jesus decidiu abraçar o projeto do Fenerbahçe e assinou um contrato que ronda os sete milhões de euros por temporada.

As negociações entre Jesus e o presidente do Fenerbahçe já tinham sido divulgadas, mas só esta quarta-feira foram desfeitas todas as dúvidas.

Recorde que após entrar em rutura com o Benfica, Jorge Jesus assumiu vontade de regressar ao topo do futebol mundial. O apuramento do Fenerbahçe para a Liga dos Campeões terá sido decisivo.

Neste novo desafio, o técnico luso vai encontrar o compatriota Miguel Crespo e alguns craques como Mesut Ozil, José Sosa e Luiz Gustavo.