Feliz de ser inteiro!

Sonhador de pés no chão, Luxemburgo

Chega a hora…

E chega sem avisar,

Chega sem demora

E chega sem tardar

Em lições de dor,

Em momento e instantes

Seja lá o que for,

Sejam pedras ou diamantes…

Vou essa merda toda agarrar

Pegar o touro pelos cornos,

Seja o que for no virar,

Não me dou a corações mornos

Nem mornos nem falsos

Prefiro a lava a queimar,

Desses nós fazer laços

E deixar os burros a falar….

Mas ouvir também o bem

Em momentos de amor

É o melhor que até mim vem

Em sentidas pétalas de bela flor…

Sabendo o que não quero….

Sei melhor o que me convém

Apenas por mim espero…

Nesta terra de ninguém!

PP_24 112022