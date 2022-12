Félix terá dado nega a clube da Premier League

João Félix pode estar de saída do Atlético de Madrid já em janeiro e, de acordo com os noticiários espanhóis, interessados não lhe faltam. No entanto, A Marca garante que o único que se “chegou à frente” foi o Aston Villa, clube que não parece agradar ao jovem avançado português.

No mundo do futebol circulam notícias do mal estar entre Félix e o treinador Diego Simeone, fator que os ingleses tentaram aproveitar para garantir mais um reforço para o ataque.

Apesar da possível desavença com o técnico argentino, o ex-Benfica não parece “desesperado” para sair de Madrid, pelo que terá recusado a proposta do emblema que atualmente é orientado por Unai Emery.

Recorde-se que o Aston Villa tem boas relações com Jorge Mendes, mas nem a influência do empresário português foi suficiente para confirmar o negócio.