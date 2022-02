Félix na equipa da semana da Liga dos Campeões

O internacional português João Félix, do Atlético Madrid, integra o melhor onze da semana da Liga dos Campeões.

Na capital espanhola, João Félix esteve em destaque no duelo com o Manchester United (1-1), ao marcar o golo do Atlético Madrid, após cruzamento do brasileiro Lodi, que também foi escolhido para a equipa da semana.

O Benfica, que esteve em ação no Estádio da Luz frente ao Ajax (2-2), não conseguiu qualquer lugar entre as escolhas da UEFA, ao contrário dos holandeses, que têm Mazraoui e Tadic no ‘onze’.

O Chelsea, atual campeão europeu e equipa que bateu o Lille por 2-0, em Londres, é o emblema mais representado, com Mendy, Thiago Silva, Rudiger, Kanté, Havertz e Pulisic, enquanto Parejo, do Villarreal, fecha as escolhas.

Os encontros da segunda mão dos ‘oitavos’ da ‘Champions’ estão agendados para 08, 09, 15 e 16 de março.

#portugalpositivo