O ex-ministro da Justiça do Luxemburgo, Félix Braz acaba de gravar uma mensagem a anunciar o seu regresso com um sonoro “Félix is back”. Recorde-se que o português foi vítima de um ataque cardíaco no verão passado tendo passado oito meses hospitalizado.

Desde então, Félix Braz não tinha aparecido em público e o primeiro-ministro Xavier Bettel tinha inclusivamente pedido aos meios de comunicação para deixarem o seu ministro em paz.