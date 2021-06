Félix da Costa vence no Algarve

Nos LMP2, o JOTA #38, conduzido no último turno por António Félix da Costa, venceu. O #28 fez uma prova excelente, mas no último turno, Tom Blomqvist perdeu toda a vantagem que trazia para o final da prova. Nos últimos 5 minutos da Costa ultrapassou o Blomqvist numa manobra muito boa, subindo ao lugar mais alto do pódio. O #22 da United terminou no terceiro posto.

Nos LMGTE-Pro, a Ferrari bateu a Porsche em corrida. Na qualificação, o Porsche #92 tinha conquistado a pole position, mas em corrida os dois Ferrari foram mais fortes. O #51 ficou à frente do #52 e o Porsche #92 fechou o pódio. Nos LMGTE-Am, o Ferrari 488 GTE Evo #47 da Cetilar venceu à frente do Porsche #56 da Team Project 1 e do Ferrari #54 da AF Corse. Com este resultado, António Félix da Costa, Anthony Davidson e Roberto Gonzalez passam a liderar a classificação geral de pilotos de LMP2. View this post on Instagram A post shared by Antonio Felix da Costa (@afelixdacosta)

