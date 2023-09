Félix cala críticos com mais dois golos

O português João Félix bisou e assistiu um colega esta terça-feira na goleada do Barcelona ao Royal Antuerp, em jogo da Liga dos Campeões.

A jogar em casa, os catalões adiantaram-se cedo no marcador. À passagem do minuto 11, Félix fez o primeiro e logo aos 19′ assistiu para o tento de Lewandowski. Três minutos depois, foi a vez do Royal Antuerp marcar, mas na baliza errada, por intermédio de Jelle Bataille. Já na segunda parte, Gavi acrescentou o seu nome à lista de marcadores aos 54′ e João Félix, aos 66′, fechou o marcador que tão cedo abriu.

Depois de mais uma exibição a bom nível, João Félix parece ter afastado os “fantasmas” que o perseguiram durante as últimas temporadas em Madrid e em Londres (jogou 20 encontros pelo Chelsea na época passada). Em três encontros pelo Barcelona, clube onde garante estar “feliz”, o avançado português soma três golos e uma assistência.