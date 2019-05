Felipe deixa o FC Porto

O futebolista internacional brasileiro Felipe assinou por três épocas com o Atlético de Madrid, anunciou o clube espanhol, um dia depois de o FC Porto ter anunciado a transferência do defesa central.

No sítio oficial na Internet, o Atlético, que pagará 20 milhões ao FC Porto, informou que apenas está a aguardar o certificado internacional de transferência e indicou que o jogador vai juntar-se ao plantel em 04 de julho.

O Atlético de Madrid, que terminou a época no segundo lugar da liga espanhola, descreveu Felipe, de 30 anos, como “um defesa rápido, perigoso no jogo aéreo” e “recuperador de bolas”.

Na segunda-feira, o FC Porto anunciou a saída do jogador, que contratou em 2016 ao Corinthians e que em três temporadas venceu com os ‘dragões’ um campeonato, em 2017/18, e uma Supertaça, no início desta época.

Felipe é a segunda transferência confirmada pelo FC Porto, depois de Éder Militão ter assinado pelo Real Madrid, num negócio que valeu 50 milhões de euros.