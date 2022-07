Felgueiras recebe concerto de homenagem ao calçado

O Ensemble Fonseca Moreira apresenta no domingo, em Felgueiras, um concerto numa fábrica de calçado para “homenagear toda a indústria” daquele setor e “como forma de aproximar a cultura e o tecido económico local”, anunciou esta quinta-feira a organização.

O concerto, que vai ter lugar na fábrica NOBRAND, intitula-se Sinfonia do Calçado e, descreve o texto, é “uma obra musical criada pelo Duo de Percussão FM (Ricardo Casaleiro e Jéssica Peixoto) e o saxofonista João Paulo Silva a partir do processo de laboração do calçado: dos sons das máquinas, da sonoridade dos sapatos, das solas, dos cordões”.

O concerto “interpela os conceitos de música”, questionando o que é que pode ser um instrumento musical, como é que se pode transformar ruído em música e quando é que o som se torna artístico.

O Ensemble Fonseca Moreira tem o apoio da DGARTES e da Câmara Municipal de Felgueiras, no distrito do Porto.