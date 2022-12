Felgueiras promove destino turístico em Espanha

O município de Felgueiras participou, em parceria com a Associação Empresarial de Felgueiras (AEF), na 25.ª edição da INTUR – Feira Internacional de Turismo de Interior, que decorreu em Valladolid, numa promoção integrada na marca Porto e Norte de Portugal.

A participação na INTUR Negócios, com acesso exclusivo para profissionais, contou com 70 Operadores Turísticos Internacionais, provenientes de 13 países, na Bolsa de Contratação, sendo que o município realizou várias reuniões, que decorreram com sucesso, perspetivando-se a aposta de operadores nacionais e internacionais no turismo de Felgueiras, salientando-se o Caminho de Torres – Caminhos de Santiago e o Enoturismo.

Segundo o Felgueiras Magazine, aquele município integrou o stand da Turismo do Porto e Norte E.R., e um espaço próprio que se distinguiu pelo foco promocional que os vinhos e o Pão de Ló de Margaride fazem gerar.

Joel Costa, vereador das Atividades Empresariais e Turismo, salientou que “a aposta de Felgueiras num espaço próprio na INTUR permite criar uma singular dinâmica de fluxos e de interação com consumidores finais e empresas, uma vez que a prova permanente de vinhos e de Pão de Ló de Margaride – produtos muito apreciados pelo mercado espanhol – estimula uma forte procura do espaço “Felgueiras”, gerando um excelente efeito promocional e de negócios.”. O autarca acrescenta que ”é gratificante investir na promoção quando o retorno é expressivo, incluindo o direto, sendo muitas as famílias que – conhecendo já o Porto e Braga – revelaram interesse em visitar Felgueiras e em fazerem compras de vinho e doçaria para o Natal, outras pessoas que são consumidores dos nossos produtos porque os provaram noutras edições da feira; operadores turísticos que perceberam o interesse em integrar a nossa oferta turística nos seus programas, entre outras manifestações de interesse de negócios”.