Felgueiras concentra maior número de casos de coronavírus em Portugal

A Câmara de Felgueiras anunciou o encerramento dos equipamentos municipais de Idães, incluindo biblioteca e piscina, como medida adicional à suspensão de atividade na EB 2,3 da localidade, já anunciada pelo Governo.

“Deveremos, também, em coerência com a medida do Governo, fechar os estabelecimentos municipais em Idães e cancelar alguns eventos”, referiu o presidente da câmara, Nuno Fonseca.

Falando aos jornalistas, o autarca referiu que a decisão foi tomada após ter convocado uma reunião do Conselho Municipal de Segurança e Proteção Civil, que se reuniu, no sábado à noite, para analisar a situação.

O encerramento dos equipamentos municipais manter-se-á por tempo indeterminando, dependendo a sua reabertura da evolução da situação, explicou.

Atualmente, segundo a autarquia, há naquele concelho do distrito do Porto 11 casos confirmados de infeção pelo Covid-19, todos na zona de Idães, quatro à espera de serem conhecidos os resultados das análises e 120 pessoas em isolamento.

O presidente referiu que a autarquia tem estado em contacto permanente “com a senhora ministra” da Saúde e com a Direção-Geral da Saúde (DGS).

“Estamos a acompanhar e a trabalhar todos os dias neste caso”, anotou.

Nuno Fonseca apelou à população do concelho para que mantenha a “serenidade” e a “tranquilidade”, pedindo a todos que sigam as orientações da DGS.

“A população tem de continuar a fazer a sua vida normal, mas estamos atentos para dar as respostas necessárias”, reforçou.

Quando houver sintomas que possam induzir uma potencial contaminação por Convid-19, indicou ainda o presidente, as pessoas devem contactar a Linha Saúde 24 e evitar recorrer aos hospitais ou bombeiros.

O Governo anunciou, no sábado, o encerramento de algumas escolas e instituições devido ao surto de coronavírus, tendo suspendido visitas a hospitais, lares e estabelecimentos prisionais no Norte do país.

Entre os estabelecimentos de ensino a encerrar encontram-se a Escola Básica e Secundária de Idães, em Felgueiras, a Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, também da Universidade do Porto, e o edifício do curso de História da Universidade do Minho.

O número de casos confirmados do novo coronavírus em Portugal subiu, no sábado, para 21. Os três novos casos surgiram no distrito do Porto. No total há 16 pacientes infetados no Porto e cinco em Lisboa.

A região Norte é a que regista mais casos confirmados de infeção, com 15, seguindo-se a Grande Lisboa, com cinco, e um no Centro do país.

As autoridades de saúde têm 412 pessoas em vigilância por contactos com infetados.