Feiras têxteis retomam já em maio em formato presencial

Depois de um ano de interregno, em que apenas alguns eventos, como o Modtissimo ou a Fabric Days, conseguiram manter o contacto olhos-nos-olhos, a grande maioria das feiras profissionais do sector têxtil avança agora com uma data para o regresso ao formato presencial, anuncia o Jornal T.

O segundo semestre de 2021 acende uma luz de esperança na retoma dos negócios, com mais de 40 feiras têxteis já na agenda do sector.

Da moda aos têxteis-lar, dos têxteis técnicos à decoração, são muitos os eventos profissionais que já têm data marcada para uma reunião presencial. O calendário de presenças internacionais do projecto From Portugal – que leva marcas e empresas portuguesas a exporem os seus produtos – conta já com 43 eventos, sobretudo nas principais capitais europeias, mas com digressões também a mercados mais longínquos, como o Brasil, a Colômbia, os Estados Unidos, a Etiópia ou o Japão.

O novo calendário abre-se exatamente no país do sol nascente, ainda em maio, com Interior Lifestyle Tokyo agendada para os dias 19 a 21. Depois prolonga-se até dezembro, com todos os principais eventos do sector a terem já uma data definida. Tal como já tem sido habitual ao longo dos últimos anos, a presença de empresas PME portuguesas neste evento, pode ser incluída no projecto From Portugal, da responsabilidade da ATP – Associação Têxtil e Vestuário de Portugal e da ASM – Associação Selectiva Moda.

Veja aqui a lista completa de eventos:

Feiras de moda

SICC Brasil – Gramado – 24 a 26 Maio

Pitti Bimbo – Florença – 23 a 25 Junho

Playtime Paris – Paris – 3 a 5 de julho

Pitti Uomo – Florença – 15 a 17 Junho

Supreme Kids – Munique – 16 a 18 de julho

Berlim Fashion Week | Neonyt – Berlim – 06 a 08 julho

Colombiamoda – Medellin – 27 a 29 julho

Unique by Mode City/ Interfilière – Paris – 03 a 06 setembro

Pure London | Scoop – Londres – 12 a 14 Setembro

Styl – Brno – 21 a 23 agosto

Who’s Next – Paris – 3 a 6 setembro

Kind & Jugend – Colónia – 09 a 11 setembro

Momad – Madrid – 16 a 19 setembro

Coterie NY- Nova Iorque -19 a 21 setembro

CPM Moscow – Moscovo – 31 agosto a 3 setembro

Africa Sourcing – Etiópia – 06 a 09 Novembro

Private Label / Sourcing

Apparel Sourcing | Texworld USA – New York – 20 a 22 julho

Pure Origin – Londres – 12 a 14 Setembro

Première Vision Manufacturing – Paris – 21 a 23 setembro

Munich Fabric Start Sourcing – Munique – 31 agosto a 2 setembro

Maredimoda Manufaturing – Cannes – novembro

Feiras Têxteis

Blossom (PV) – Paris – 30 junho e 1 julho

Texworld Paris – Paris- 05 a 08 julho

The London Textile Fair – 13 a 14 julho

Texworld New York – Nova Iorque – 20 a 22 julho

Colombiatex – Medellin – 27 a 29 Julho

Munich Fabric Start – Munique – 31 agosto a 2 setembro

Première Vision Fabrics / Yarns / Acc – Paris – 21 a 23 setembro

Jitac European Textile Fair – Tóquio – 20 a 22 de outubro

Feiras de Têxteis Lar e Decoração

Interior Lifestyle Tokyo – Tóquio – 19 a 21 de maio

NY NOW – Nova Iorque – Digital: 5 a 11 agosto / presencial: 8 a 11 agosto

ShowUP- Vijfhuize (Holanda) –05 a 06 setembro

Homi Milano – Milão – 05 a 08 setembro

Top Drawer – London – 12 a 14 setembro

Intergift – Madrid – 15 a 19 setembro

3Daysof Design – Copenhague – 16 a 18 setembro

Interior Lifestyle Living Tokyo – Tóquio – 18 a 20 outubro

Feiras de Têxteis Técnicos

Febratex – Blumenau – 10 a 13 Agosto

Outdoor by Ispo – Munique – 05 a 07 outubro

Milipol – Paris – 19 a 22 Outubro

A + A – Dusseldorf – 26 a 29 outubro

Automotive Interiors Expo Stutgart – Estugarda – 09 a 11 novembro

Medica – Dusseldorf – 15 a 18 novembro

Performance Days Munich – Munique – 01 a 02 dezembro