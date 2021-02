Feiras do queijo da Serra da Estrela à distância de um clique

As feiras do queijo da Serra da Estrela vão decorrer este ano “100% em formato digital” nos municípios da área da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela devido à pandemia de covid-19.

“Em ano de pandemia, os municípios das Beiras e Serra da Estrela, com o apoio da Comunidade Intermunicipal, reinventam-se. As emblemáticas Feiras do Queijo da Serra vão realizar-se em formato digital e, em alguns casos, com uma duração mais alargada do que o habitual”, refere a Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIM-BSE) em comunicado hoje enviado à agência Lusa.

Segundo a fonte, “este ano as Feiras do Queijo da Serra da Estrela não vão ser canceladas e decorrem 100% em formato digital”, estando confirmadas neste formato as feiras de Seia, Gouveia, Celorico da Beira e Fornos de Algodres, e a Feira do Fumeiro dos Sabores e Artesanato do Nordeste da Beira (Trancoso).

“Na impossibilidade de se realizarem os eventos físicos, com estas feiras digitais, mais de 100 produtores, incluindo produtores de queijo da Serra da Estrela, vão conseguir vender o seu produto. O queijo da Serra está assim à distância de um clique”, acrescenta.

O município de Seia estreia a temporada das Feiras do Queijo da Serra da Estrela ‘online’ através da plataforma DOTT, entre os dias 13 e 28 de fevereiro.

Entre 20 de fevereiro e até 21 de agosto, Gouveia realiza digitalmente a tradicional Exposerra – Feira de Atividades Económicas da Serra da Estrela na DOTT, que contará com um mercado virtual de queijos.

Também o município de Celorico da Beira estreia a sua Feira do Queijo Digital entre os dias 28 de fevereiro e 28 de março, e fará promoção da loja ‘online’ que, nesta fase, será dedicada em exclusivo ao queijo, mas irá evoluir para a promoção de outros produtos endógenos.

Já a autarquia de Fornos de Algodres, ao longo de todo o mês de março, irá dar destaque aos Queijos DOP (Denominação de Origem Protegida) Serra da Estrela através da plataforma “O Bom Sabor da Serra”.

Segundo a CIM-BSE, Trancoso também irá destacar o queijo da Serra da Estrela na Feira ‘online’ do Fumeiro dos Sabores e Artesanato do Nordeste da Beira, que se realiza no último fim de semana de fevereiro (27 e 28) e no primeiro fim de semana de março (06 e 07).

“O consumidor poderá aceder ao ‘site’ ‘Visite Serra da Estrela’ e encontrar toda a informação sobre as Feiras do Queijo Serra da Estrela que se realizam ‘online’. Basta aceder, clicar e adquirir o sabor inconfundível da tradição”, sublinha a fonte.

Além dos queijos Serra da Estrela que contam com as respetivas feiras digitais, é também possível comprar outros produtos endógenos e identitários do território.

Numa iniciativa da CIM-BSE, em estreita articulação com os municípios que a compõem, foi lançada a iniciativa ‘A Serra à sua Porta’, que dá acesso às várias plataformas de venda ‘online’ de produtos do território.

“Com a iniciativa ‘A Serra à sua Porta’ queremos estar mais próximos dos produtores e das suas necessidades e assim facilitar o contacto direto, ainda que confinado, com os sabores e os saberes do território”, é referido.

A CIM-BSE, com sede na cidade da Guarda, é constituída por 15 municípios: 12 do distrito da Guarda (Almeida, Celorico da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Guarda, Gouveia, Manteigas, Meda, Pinhel, Seia, Sabugal e Trancoso) e três do distrito de Castelo Branco (Belmonte, Covilhã e Fundão).