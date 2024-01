Feiras de moda e lingerie atraem empresas portuguesas a Paris

Entre os dias 20 e 22 de janeiro 2024, 10 empresas portuguesas participam nas feiras Who’s Next e Salon International de la Lingerie, que se realizam em simultâneo no Parque de Exposições da Porte de Versailles em Paris.

Este evento reúne profissionais de moda, do design e da criação e esta edição surge com o conceito “Freaks From Designers”, abrindo portas para uma nova dimensão com emoções encarnadas através da liberdade do design, contando com novos atores e tendências de moda, acessórios e de joalharia.

A Who’s Next é uma das mais importantes feiras profissionais do setor da moda em França que se realiza há cerca de 30 anos com duas edições anuais (Janeiro e Setembro). Esta edição espera 1400 expositores, entre marcas e fornecedores.

O Salon International de la Lingerie apresenta-se na sua 60.ª edição com mais de 250 marcas internacionais, onde marcas históricas do setor e jovens criadores convivem e constroem uma oferta sustentável, de qualidade e inclusiva.

As 10 empresas portuguesas que estarão presentes dividem-se pelos diversos setores apoiados pelas duas feiras – seis empresas de pronto-a-vestir e calçado e quatro empresas de roupa interior e de banho.

A participação portuguesa nestas feiras será acompanhada pela equipa da Delegação da Aicep em Paris.