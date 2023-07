Feirão voltou a ser um cantinho de Portugal em Andorra

A praça Guillemó da capital do Principado de Andorra acolheu na manhã deste domingo a oitava edição do Mercado Tradicional – O Feirão, uma organização do Grupo de Folclore Casa de Portugal.

Os elementos do grupo recriaram na praça de Andorra la Vella quatro zonas temáticas de forma a mostrar um cantinho lusitano, constituído por um espaço dedicado aos doces típicos como os pasteis de Belém e bolos caseiros variados confeccionados pela agremiação.

Um espaço dedicado aos enchidos minhotos, azeite transmontano, brôa e diferentes tipos de pão. A taverna fez as delícias das duas centenas de pessoas que visitaram o mercado e poderam degustar os bolinhos e pataniscas de bacalhau, bifanas, moelas, e como novidade deste ano, umas sardinhas fritas, isso sim, tudo regado com um fresquinho vinho verde.

O espaço que mereceu destaque foi o improvisado galinheiro onde os mais pequenos poderem interatuar com os animais vivos e mesmo ao lado encontravam-se os produtos do campo com todo o tipo de verduras produzidas pelos elementos do grupo.

A nota tradicional esteve a cargo do Rancho Folclorico dos Residentes do Alto Minho em Andorra que com as suas danças e cânticos proporcionou momentos de convívio entre as duas associações e o público.

O Feirão contou ainda com a colaboração do Comu (Câmara Municipal) de Andorra la Vella que fez-se representar pela Vereadora de Juventude, Judith Ruiz e pelo Deputado do parlamento andorrano, Pere Baró, que quiseram marcar presença no evento cultural e de afirmação da portugalidade no Principado de Andorra.

A intensa agenda do Grupo de Folclore Casa de Portugal no decorrer de 2022/2023 encerra para o período de férias no próximo domingo à tarde com uma atuação de convívio no lar de idosos de Clara Rabassa.